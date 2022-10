Sint komt Beekbergen pas binnen wanneer het donker is (en kiest in Apeldoorn voor het vliegtuig)

Liveblog SV Urk gaat onderuit op eigen veld, DVS’33 knokt zich naar een punt en HHC wint voor het eerst sinds 24 september

Er stond in de eerste maanden van dit seizoen geen maat op HHC Hardenberg, maar na de ruime nederlaag tegen Rijnsburgse Boys was de ploeg van Pascal Diender een tijdje de weg kwijt. Vandaag werd er eindelijk weer gewonnen. SV Urk slaagde er daarentegen niet in de drie punten op eigen veld te houden, terwijl DVS’33 pas heel laat gelijk maakte bij Ter Leede. Dat en nog veel meer kwam in de afgelopen uren voorbij in het liveblog.

29 oktober