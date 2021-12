Sinterklaas blijft buiten onder de carport en draagt latex handschoenen: ‘Tweede jaar op rij drama’

Een echt ouderwets feestje zit er ook dit jaar niet in, denkt Wilco Schut (40) uit Apeldoorn. Toch is hij blij dat hij zijn mijter en mantel onder het stof vandaan kon halen ,,Het is prachtig om te doen. Die blije kinderen voor de ramen en het spel dat je met ze speelt.’’ Tien adressen heeft hij dit weekeinde in zijn grote boek staan en hij kijkt er naar uit: ,,Het is net alsof je zweeft.’’