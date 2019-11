Sinterklaasintocht in Apeldoorn als vanouds kinderfeest, ondanks enorme politiemacht

Hoe Zwarte Piet met de stoomboot uit het westen, via de stoomtrein uit Apeldoorn het land verliet

10:00 De geest is uit de fles. Ook in het oosten van het land is Zwarte Piet onderwerp van felle discussie. Voor het eerst zijn er demonstraties voor en tegen Zwarte Piet. Dat heeft alles te maken met Apeldoorn, waar de landelijke intocht plaatsvindt met roetveegpieten. Wankelt Zwarte Piet nu ook in het Oosten op zijn laatste benen?