Sintnicolaas: geen NK atletiek, wel volle bak roeien

Tussen alle deelnemers aan de drakenboot-races in Apeldoorn roeide dit weekend ook een professioneel atleet mee: meerkamper Eelco Sintnicolaas. Hij ploegde dapper mee over het Apeldoorns Kanaal terwijl veel collega-atleten in Utrecht op het NK atletiek in actie kwamen.

De Apeldoorner stond de afgelopen dagen juist vanwege die Nederlandse kampioenschappen volop in de belangstelling. Sintnicolaas liep namelijk deelname mis, omdat hij zich te laat had aangemeld.

Dat hij in een drakenboot zou stappen was echter al lang afgesproken, vertelt de meerkamper. ,,Een van mijn sponsors, Decoverf, heeft een team dat hieraan meedoet. Op basis van de planning van het NK ging ik er een tijdje geleden van uit dat ik op zaterdag in de boot zou moeten kunnen zitten.''

Lachen



Het wegvallen van het NK veranderde dat plan niet; er was geen reden om thuis op de bank te gaan sippen. ,,Dit heeft me geen frustraties of zo opgeleverd.'' En dus stapte Sintnicolaas met plezier in de boot. ,,Hartstikke lachen. Er deden ook een paar schaatsers mee, en verder mensen van kantoor. Een leuke groep; krijg je meteen een soort kruisbestuiving, en teambuilding.''



Ritme

Recreatieve wedstrijd of niet: als topsporter zette de atleet uiteraard vol in op een overwinning. ,,In de eerste wedstrijd hadden we duidelijk nog moeite in het ritme te komen. Het is belangrijk dat je dezelfde cadans hebt. Daarna ging het een stuk beter en we hebben uiteindelijk de finale gehaald. Helaas zijn we net derde geworden; de vermoeidheid begon denk ik mee te spelen.''