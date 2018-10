Situatie woningmarkt Apeldoorn is inmiddels 'zorgelijk', zeggen makelaars

De gemiddelde prijs van een verkochte woning is in de regio Apeldoorn/Epe opnieuw gestegen. Dat gemiddelde lag in het derde kwartaal van dit jaar 9,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Tegelijk werden er 10 procent minder woningen verkocht - en het een heeft alles met het ander te maken.

Deze regio volgt daarmee de landelijke trend. Het afnemend aanbod blijft de huizenprijzen opstuwen, zegt de Apeldoornse makelaar Frank Huibers namens de regionale NVM-afdeling. En dus herhaalt hij de dringende oproep namens die makelaarsorganisatie: nieuwbouw is keihard nodig. De kwartaalcijfers laten inmiddels zelfs een 'zorgelijk beeld' zien. Het woningaanbod op de koopmarkt ligt nu 19 procent lager dan een jaar geleden.



Achterstand

,,We roepen al een paar jaar dat er in ons land en ook in Apeldoorn veel te weinig wordt gebouwd en dat we niet eens de bouwachterstand uit de laatste crisis kunnen wegwerken'', stelt Huibers in een toelichting op de kwartaalcijfers. Een goed plan op zowel landelijk als lokaal niveau is nodig, want het ,,gaat echt de verkeerde kant op.''

Recordniveau

De gemiddelde transactieprijs van woningen in de regio Apeldoorn-Epe lag het afgelopen kwartaal (juli, augustus, september) op 285.000 euro. ,,Een recordniveau.'' Woningen werden in het derde kwartaal gemiddeld binnen 43 dagen verkocht. Dat is 7 dagen sneller dan een jaar geleden.

Keuze

Halverwege het kwartaal stonden bij NVM-makelaars in de regio Apeldoorn-Epe 831 woningen te koop. Dat is volgens die organisatie veel te weinig voor de grote vraag. Een potentiële koper had het afgelopen kwartaal keuze uit vier woningen die voldoen aan zijn criteria, schetst Huibers.

Overigens staat nog wel 25 procent van de woningen een jaar of langer te koop.