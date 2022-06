Slaan met steen tegen hoofd en kopschoppen: jongens mishandeld bij Bussloo

Huisarts Marieke uit Apeldoorn schrijft boek: ‘Het hoort bij me, dat ik dicht bij sommige patiënten sta’

,,Mijn patiënte was 37, slechts twee jaar ouder dan ik. Evelien had een vriendin kunnen zijn als ze niet mijn patiënte was. Ze overleed aan alvleesklierkanker. Dit raakte me zo, niet alleen als huisarts maar óók als moeder. We waren tegelijk zwanger geweest. De bezoeken als huisarts bij haar thuis na de diagnose vielen me zwaar. Te zien dat ze afscheid moest nemen van haar gezin.’’

22 juni