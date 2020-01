Slachtoffer steekincident afhaalchinees Apeldoorn buiten levensgevaar

De 45-jarige Apeldoorner liep donderdagmiddag meerdere messteken op in het afhaalrestaurant aan de Zwolseweg. Hij werd in kritieke toestand per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een leeftijds- en plaatsgenoot was toen al aangehouden. Deze man gaf ter plekke aan dat hij het gedaan had.