Slachtoffer steekpartij in Apeldoorn jaloers op dader uit Eerbeek: ‘Had ook een kind gewild’

Apeldoorn­se honden­school stopt noodgedwon­gen door coronare­gels: ‘Ik ga niet stiekem met vier honden trainen’

10 april Is het trainen van honden in groepsverband nu wel of niet toegestaan? Op die vraag lijkt geen eenduidig antwoord te bestaan. Zo is het trainen in groepsverband in Apeldoorn verboden, maar in Epe zijn ze daar makkelijker in. ,,Dit kostte mij mijn bedrijf.”