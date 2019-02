Slachtoffer van steekpartij in Apeldoorn is buiten levensgevaar

Ugchelen: ‘Hier zijn alleen maar winnaars’

8:49 Opgelucht en blij. Ondernemers kunnen nu echt gaan ondernemen in Ugchelen, reageert Gerrie Derks van sportschool Hart for Her opgetogen. De overeenkomst tussen de gemeente Apeldoorn en Avia de Witte over de sluiting van het tankstation in hartje centrum, is voor haar reden om de vlag symbolisch uit te hangen.