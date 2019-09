Slachtoffer wil 250.000 euro van ‘Loverboy’ uit Apeldoorn die haar jarenlang seksueel zou hebben uitgebuit

video Uddel rouwt: in vier dagen tijd zijn twee jonge inwoners veronge­lukt

6:26 Uddel is ongenadig hard getroffen door het noodlot. In vier dagen lieten twee jonge inwoners (19 en 26) het leven door een verkeersongeluk. Het dompelt het 3275 zielen tellende dorpje bij Apeldoorn in diepe rouw.