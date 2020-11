Slachtoffers van toeslagenaffaire in Apeldoorn mogen 750 euro compensatie sowieso houden

Justitie vraagt vrijspraak voor Apeldoor­ner die Mike (26) doodreed, ouders slachtof­fer woest

25 november Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de Arnhemse rechtbank om vrijspraak gevraagd voor de 21-jarige Y.C. uit Apeldoorn. Hij reed in 2019 zijn plaatsgenoot Mike ter Halle aan na een verkeersruzie; die overleed aan de gevolgen. Een ongeluk, geen opzet, concludeert het OM nu. De ouders van de destijds 26-jarige Mike zijn verbijsterd en woest, omdat in hun ogen het OM tot vandaag altijd aan leek te sturen op een stevige strafeis.