Slagboom moet illegale parkeerders buiten het privéterrein van gezondheidscentrum in Apeldoorn houden

A50 richting Zwolle dicht door ravage nadat vrachtwa­gen stoepte­gels verliest

6:51 De A50 tussen Apeldoorn en Zwolle is dicht door een geschaarde vrachtwagen die zijn lading is verloren. Bij het ongeluk, ter hoogte van Vaassen, zijn honderden stoeptegels op de weg terecht gekomen. De ravage is enorm.