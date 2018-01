Slang nestelt zich in Apeldoornse brievenbus

De slang bleek al twee maanden eerder ontsnapt te zijn uit het terrarium van een medebewoner van hetzelfde appartementencomplex aan de Sophialaan. Het ging om een niet-giftige koningsslang van zo'n 50 centimeter lang. De medebewoner had twee slangen, een mannetje en een vrouwtje, en was ervan uitgegaan dat de ontsnapte slang de kou van de afgelopen maanden niet overleefd had. De koningsslang is nu weer terug in zijn eigen glazen huisje.