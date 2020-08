Slapeloze nachten vanwege bijzondere collectebus: ‘Had er niet aan moeten denken als die voor onze neus was weggekaapt’

Toch illegale feesten in IJsselland ondanks strengere handhaving

2 augustus Ondanks de aangekondigde strengere controles op overtreding van de corona-regels in IJsselland zijn er afgelopen weekend zeker twee illegale feesten geweest. In Rouveen maakte de politie vrijdagnacht een eind aan een feest met 150 jongeren. Op het Giethoornsche Meer (bij Muggenbeet) feestten zaterdagavond en -nacht vele tientallen in aan elkaar gekoppelde bootjes; daar grepen politie en gemeente niet in.