Slecht ijs Apeldoornse schaatsbaan kwestie van pure pech

Een­den-ver­za­me­laar: Elke auto heeft zijn eigen verhaal

10:33 ,,Het vreemde is dat ik eigenlijk helemaal geen auto-fan ben,'' vertelt Henk Beekman (69). Beekman spaart niettemin al sinds de jaren zeventig schaalmodellen van de Citroën Deux Chevaux, de auto die beter bekend staat als het 'Lelijke Eendje'. Na jaren verzamelen, heeft Beekman nu ruim 250 verschillende exemplaren in zijn bezit. Een deel van zijn verzameling is op dit moment te bewonderen in Dok Zuid in Apeldoorn.