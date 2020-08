Slechte nacht voor volkszanger Frank van Etten: ‘Papa, de auto staat in lichterlaaie’

Aan het bewogen leven van de Apeldoornse volkszanger Frank van Etten (38) is vannacht een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Rond 01.00 uur vloog op de Flevoweg (N302) ter hoogte van Ermelo een auto spontaan in brand met zijn naam erop. Volgens Van Etten is het de auto van zijn zoon.

De zanger van het lied ‘Ik sta in lichterlaaie’ zag begin 2017 tot drie keer toe één van zijn auto’s in vlammen opgaan.

Ongedeerd

Wie de man en de vrouw waren die de brandweer aantrof bij het brandende voertuig, wil de verantwoordelijke Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland niet zeggen. Woordvoerder Robert Spijkerman: ,,Wij geven geen informatie over personen die betrokken zijn bij dit soort incidenten.’’

De twee konden overigens ongedeerd het voertuig verlaten voordat het volledig uitbrandde. Volgens de brandweer vatte de auto hoogstwaarschijnlijk vlam door een technisch mankement.

Volledig scherm Frank van Etten © Persbureau Heitink/ Tim van Donkersgoed

‘Mijn zoon’

De zanger zelf plaatste rond 09.00 uur een bericht op zijn Facebookpagina waarin hij schreef dat zijn zoon in de auto zat die door een oververhitte versnellingsbak aan de kant moest worden gezet. ‘Vervolgens moesten ze van de politie nog een stukje doorrijden om de auto elders te parkeren en dat werd de auto fataal’, aldus Van Etten.

Van Etten noemde het een ‘slechte nacht’ voor zijn gezin, maar hij was blij dat zijn zoon (die volgens hem net zijn rijbewijs had gehaald) ongedeerd bleef.

Dreigement

Van Etten (die hits scoorde met nummers als ‘Leef als een Zigeuner’ en ‘Huisje op Wielen’) gaf in eerste instantie nog geen commentaar. Dat deed hij na de Facebookpost wel. ,,De auto is niet van mij, maar van mijn zoon. Daar wil ik het qua commentaar bij laten.’’

Uitverkochte Americahal

De volkszanger uit Apeldoorn, die onlangs een patatzaak opende in Harderwijk, kent een bewogen leven. De autobranden in 2017 zouden volgens hem zijn bedoeld als dreigement van criminelen met wie hij zaken had gedaan.

Aan het einde van dat jaar blikte hij in een interview in deze krant terug op een achtbaan van ellende, kort nadat hij in een uitverkochte Americahal in zijn Apeldoorn een concert had gegeven. Zijn conclusie toen: ,,Als je je hart blijft volgen kom je op je bestemming uit.’’

Patatzaak

Vorige week nog vertelde Van Etten, die deels opgroeide in Lelystad, dat hij het roer moest omgooien vanwege de coronacrisis en dat hij daarom samen met zij vriendin Mèlanie Weber ‘Frietje van Etten’ was begonnen in Harderwijk.

Van Etten toen: ,,Corona heeft alles anders gemaakt. Ik zat ineens zonder werk. En dus ook zonder inkomsten. Alle grote optredens vielen weg.’’

Dus moest er ‘gewoon brood op de plank komen’. ,,Ook bij ons. Samen hebben we vijf kinderen.’’

Volledig scherm Volkszanger Frank van Etten uit Apeldoorn met zijn vriendin Melanie in de snackbar. © Rob Voss