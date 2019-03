Sligro Apeldoorn gooit deel producten weg na lekkage in de vershal

Zaterdagochtend ontstond er een lekkage in een koelinstallatie. Daardoor werd er onder hoge druk minerale olie uit het systeem gespoten en verneveld. ,,Dit gebeurde in de vershal, waar enkele duizenden producten staan’’, vertelt Wilco Jansen van Sligro. ,,Het gros van de producten met verpakking kon schoongemaakt worden en weer de schappen in, maar er lagen ook producten zonder verpakking. Die worden weggegooid. Hoeveel dat er precies zijn en wat de kosten daarvan zijn, weten we op dit moment nog niet.’’

Verbouwing

Bouwvakkers die zaterdag aan het klussen waren, zagen blauwe rook uit de koelinstallatie ontsnappen. Het pand werd daarop ontruimd, de brandweer kwam ter plaatse om metingen te doen. Daaruit bleek dat er geen gevaar voor de gezondheid was. Jansen: ,,De koppeling van een warmtepomp heeft losgelaten. Mogelijk dat het te maken heeft met de verbouwing die op dit moment aan de gang is, het kan zijn dat er iets niet goed is aangedraaid. We onderzoeken nog wat er precies is gebeurd.’’