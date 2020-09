‘Slimme’ boef mijdt steeds vaker de snelweg: ‘Het is een kat-en-muisspel’

Een praktijkvoorbeeld. Agenten in Barneveld zetten half mei een auto aan de kant. Ze kunnen de inzittenden op dat moment niets maken, maar hun gevoel zegt ze dat er iets niet deugt. Het vermoeden rijst dat de mannen - die op een Gelders vakantiepark verblijven - apparatuur gebruiken waarmee ze auto's kunnen openen. Om navigatiesystemen, sturen, airbags te stelen. Of complete auto's. De groep komt op de radar, alleen is niet exact duidelijk wat ze precies doen. Het politieteam in Barneveld vraagt hulp aan het team van Hulzink. ,,Wij hebben het overgenomen’’, zegt Hulzink. ,,We zijn eens op het vakantiepark gaan rondrijden. Wie zien we daar? Waar rijden ze in? We bellen natuurlijk niet aan, dat doen we onopvallend.’’

Lexus gestolen

Een paar dagen later rijden de verdachten naar Deventer, gevolgd door mensen van Hulzinks team. Ze zien dat een van de mannen uitstapt en even later rijdt er een Lexus bij een woning vandaan. Als duidelijk is dat de dure Japanse wagen inderdaad bij de woning is gestolen, haalt het team de Lexus in Twente van de weg. Drie handlangers worden in Zutphen gearresteerd.



Er zit weinig tijd tussen de controle in Barneveld en de aanhouding in Deventer en Zutphen. ,,Binnen een week hadden we ze alle vier. Snel ingrijpen, dat is onze kracht’’, zegt Hulzink.