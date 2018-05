Slingeraap Pepi (50) en haar vrienden getrakteerd op verjaardagstaart

videoDat de jaren beginnen te tellen, is goed af te zien aan slingeraap Pepi. Terwijl haar opgewonden soortgenoten alle kant opvliegen, doet de oude dame alles in een bescheiden tempo. Maar dat is dan ook niet gek. De hoogbejaarde bewoner van Apenheul in Apeldoorn vierde dinsdag namelijk haar vijftigste verjaardag.

Deze indrukwekkende mijlpaal - in het wild worden Colombiaanse slingerapen doorgaans niet ouder dan 30 jaar - kon de verzorgers van Pepi natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En dus werd de hele groep getrakteerd op een smakelijke verjaardagstaart, bestaande uit eieren, druiven, witlof, aardbeien en nog veel meer lekkers.

Er werd zelfs nog voor Pepi gezongen. Een groepje fans en medewerkers van Apenheul zette ‘lang zal ze leven’ in. Of de hoogbejaarde slingeraap doorhad dat ze werd toegezongen, is twijfelachtig. Terwijl het gezang klonk, bleef Pepi stoïcijns op haar fruithapje kauwen. Maar wellicht genoot ze simpelweg in stilte, wie zal het zeggen?

Feestgedruis

De verjaardag van Pepi trok vanmiddag veel bekijks. Zowel landelijke als regionale media waren op het feestgedruis afgekomen. Het is dat de slingerapen te druk waren met de taart van de Jarige Job, anders hadden de dieren zich ongetwijfeld verbaasd over de hoeveelheid (film)camera’s die op hen was gericht.

Pepi kwam in 1972 naar Apeldoorn, een jaartje nadat Apenheul de poorten had geopend. ,,Ze is in het wild geboren, maar heeft enige jaren als huisaap geleefd’’, vertelt verzorger Jacqueline Ruijs. Uiteraard is ze dolgelukkig dat ‘haar’ Pepi deze prachtige leeftijd heeft gehaald. Tegelijkertijd beseft Ruijs dat het einde met rasse schreden nadert. De bejaarde slingeraap heeft immers niet het eeuwige leven. ,,Je ziet ook dat haar conditie verslechtert. Haar ogen worden steeds minder en je ziet dat het klimwerk steeds lastiger wordt. Maar als het zonnetje schijnt, klautert ze nog altijd naar boven. Want Pepi is dol op de zon.’’

Toch gaat Ruijs er niet vanuit dat het oude besje de zestig haalt.

De groep waar Pepi deel van uitmaakt, bestaat uit meerdere opgewonden standjes. Dat bleek dinsdagmiddag wel, toen de verjaardagstaart werd uitgedeeld. De slingerapen sprinten alle kanten op.

Vermoeiend

Als hoogbejaarde moet het zwaar vermoeiend zijn om te midden van al die druktemakers te leven. Volgens Ruijs valt dat wel mee. ,,Pepi is een zorgzame dame die altijd klaarstaat voor de anderen dieren in de groep. Ze is zelf nooit moeder geworden, maar ze is wel de liefste tante die je je kunt wensen.’’