Slob verlengt proef met sneltesten op middelbare scholen: te weinig info door lockdown

Verzorg­ster Apenheul is gorilla te snel af met bevalling: dierenpark wacht op eerste nakomeling van Bao Bao

19 februari Deze week werd in dierenpark Apenheul in Apeldoorn een bonobojong geboren, het derde jong van Kumbuka. Alle ogen zijn nu gericht op de 18-jarige gorilla Gyasi. Zij raakte ongeveer tegelijkertijd zwanger met haar verzorger Daniëlle. Maar een gelijktijdige bevalling is uitgesloten.