Sloop Americahal wordt nu zichtbaar

Het gaat om een zogenoemde circulaire sloop. Dat betekent dat grote delen een nieuwe bestemming krijgen. De constructie wordt volledig ontmanteld en in onderdelen opgeslagen, zodat er later bijvoorbeeld een opslag van gebouwd kan worden. De gemeente Apeldoorn maakte eerder bekend dat deze herbouw in Zwolle plaatsvindt, maar dat is door andere partijen niet bevestigd. Het is de bedoeling dat 98 procent van het sloopmateriaal wordt hergebruikt.

Bestrating

Boverhoff Sloopwerken uit Heerde is een paar maanden geleden met de demontage begonnen. In het gebouw zijn inmiddels alle tussenmuren verdwenen. Alleen het casco is nog over. Van buiten was al wel zichtbaar dat de meeste bestrating van het parkeerterrein is weggehaald. Maar de muren en het dak bleven nog staan.

De Americahal werd in 1987 als Ericahal gebouwd. Twee jaar later werd die naam omgedoopt tot Americahal. Het pand was jarenlang in gebruik voor evenementen, congressen en sportwedstrijden. Onder meer UB40, de Dolly Dots, Ilse DeLange en Bløf traden er op. De hal heeft in 2015 ook tijdelijk dienst gedaan voor de opvang van asielzoekers.

Bouwmarkt

Als de sloop is afgerond, begint de bouw van de Hornbach direct. Dat geldt ook voor de herinrichting van de Laan van Erica. Om verkeersinfarcten te voorkomen, worden extra opstelstroken bij de verkeerslichten op de Laan van Erica en De Voorwaarts aangelegd. Als alles verder volgens plan verloopt, opent de bouwmarkt in 2021 zijn deuren. Bij de Hornbach komen 460 parkeerplaatsen.