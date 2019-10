Sloop van Sportfondsenbad in Apeldoorn is begonnen: een laatste blik op 80 jaar zwemhistorie

Oud-schaat­ser Stefan Groothuis uit Voorst zingend onder de douche om plaatsge­noot het dorp uit te werken

I'm singing in the rain... Het is oud-Olympisch schaatskampioen Stefan Groothuis die op social media al zingend onder de douche probeert de aandacht te trekken. Naar eigen zeggen om plaatsgenoot Mark Gilligan het dorp uit te werken. Maar Groothuis wil hem vooral op weg helpen naar Moskou, waar hij een behandeling tegen Multiple Sclerose kan ondergaan.