Sloop van vermaarde Apeldoornse evenementenhal gaat als een malle

Hornbach

Wat sloopbedrijf Boverhoff uit Heerde precies met de hal van plan is in de hoofdstad van Overijssel, is nog niet bekend. Wel is duidelijk wat er in Apeldoorn voor in de plaats komt: een Hornbach. De bouwmarkt start komende zomer met de bouw van haar zestiende Nederlandse vestiging. Als alles volgens plan verloopt, opent de nieuwe bouwmarkt in het najaar van 2021. De naam Americahal blijft overigens wel bestaan, Boverhoff maakte vorige maand wereldkundig dat die meeverhuist naar Zwolle.