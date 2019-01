Sloopellende houdt maar niet op voor Theo van Middelkoop

Hij zal de vlag uithangen als hij niet langer een bouwput om zich heen heeft en de verbouwing van het voormalige V&D-blok is afgerond. Hij krijgt een publiekstrekker naast zich, in de vorm van een grote Costes-winkel in een fonkelnieuw pand. Maar op dit moment bepalen de resten van de voormalige Kruidvat zijn uitzicht en het continue gebeuk van slopershamers en geronk van grijpmachines maakt z'n humeur er niet beter op. Nog drie weken en de Kruidvat is met de grond gelijk, kondigt de uitvoerder van het bouwbedrijf aan. In ieder geval dus nog drie weken lang werkzaamheden die potentiële klanten de lust ontnemen om nieuwsgierig de Beekstraat in te lopen, constateert Van Middelkoop.