Slopende steenmarter in je huis of je auto? Dit zijn jullie tips om de marter te weren

Onderzoek naar dreiging van vos en steenmar­ter voor Sallandse weidevo­gels: ‘Nog even en het is te laat’

Weidevogelbeschermers in Salland zien met lede ogen aan hoe name met name vossen en steenmarters de nesten van grutto’s, tureluurs en kieviten leegroven. Zij pleiten ervoor om ook de beschermde steenmarter te bestrijden. In opdracht van de provincie Overijssel helpt Sovon Vogelonderzoek Nederland met onderzoek naar de invloed van deze predatoren.

6 mei