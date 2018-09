Slopers nemen Kruidvat-pand te grazen in Apeldoorn

Thea (57) leerde duizenden Apeldoorn­se kinderen ponyrijden: 'Hier is maar één manier. En dat is mijn manier'

6:30 Thea Koopman runt veertig jaar Pony-centrum Koopman in Oosterhuizen. Begonnen met een pony heeft ze er onder meer de beschikking over twee binnenbanen en twee verlichte buitenbanen. ,,Waar we kansen zagen, zijn we gegroeid.'' Duizenden kinderen uit Apeldoorn en omgeving zetten er de eerste stappen in de paardensport.