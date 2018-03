Slotavond zorgdebat Apeldoorn: er zijn te veel regels, te veel bureaucratie

videoHet burgerinitiatief Brotherwood houdt met het oog op de raadsverkiezingen van 21 maart een serie bijeenkomsten waarin burgers en organisaties in gesprek gaan met elkaar over de zorg in Apeldoorn. Op 20 februari was de slotbijeenkomst in het stadhuis. Een rode draad tijdens alle bijeenkomsten: er zijn te veel regels en er is te veel bureaucratie.

Wethouder Johan Kruithof (PvdA) stelt op de slotavond voor om daar eens wat minder op te gaan letten: ,,Regels hebben de neiging zichzelf in stand te houden, en om dat te tackelen moeten we het er steeds met elkaar over hebben, professionals uitdagen hun gezonde verstand te gebruiken. De regels verminderen: we doen niet anders. Ik denk bijna dat het een illusie is om daar alle energie in te stoppen. Je moet gewoon handelen, en je niet druk maken om die regels. We hebben last van die regels, maar mensen uit de samenleving kunnen ook niet zonder.’’ Kruithof stelt voor om iets minder op de regels te focussen, en meer op het durven handelen vanuit je gezonde, eerlijke verstand.

Na 21 maart minder regels

Omdat veel burgers last hebben van de overvloed van regels, wordt er aan de nieuwe gemeenteraad gevraagd of het mogelijk is om binnen haar mogelijkheden met voorstellen te komen die leiden tot vermindering van de regeldruk. Raadslid Hessel Dooper (CDA): ,,De gemeenteraad moet meer grip krijgen op de echte werkelijkheid achter de voordeur. Want in onze sterk geïndividualiseerde samenleving lukt het niet om vanuit een boekje, een aantal stencils of een website alles te regelen en dat dan alles goed loopt. De richting is goed, maar wij moeten als gemeenteraad nog veel doen om uiteindelijk echt de knelpunten goed boven te krijgen en daar ook echt iets voor te betekenen.’’

Danny Huizinga van GroenLinks: ,,Er is een wirwar aan regels waar de burger/cliënt last van heeft. De gemeente kan daar zeker wat aan doen. Neem de burger mee aan de hand en ga op zoek naar het juiste loket, en haal de schotten tussen de financieringsstromingen weg.’’

Overbelast

Hannah Riezebos (ChristenUnie) merkt dat twee knelpunten vaak over het voetlicht komen: de toegang tot en de overbelasting van de zorg. Een mogelijke oplossing voor het vergroten van de toegang is het verruimen van consulten van huisartsen, wat al eerder tijdens een bijeenkomst door huisarts Joost Siegelaar is voorgelegd. Als een huisarts meer tijd zou hebben voor een patiënt, zou dit leiden tot minder doorverwijzingen.

,,Ik zou het echt geweldig vinden als onze gemeente samen met het Zilveren Kruis bijvoorbeeld een pilot voor elkaar zou krijgen, om te kijken of de mensen zo geholpen kunnen worden bij de toegang. Dit is heel complex, vooral bij gezinnen waar meerdere zorgproblemen spelen.’’ Het Zilveren Kruis volgt de pilot, die op andere plekken in het land wordt uitgevoerd, met belangstelling. Toch is besloten om voorlopig de pilot nog niet in Apeldoorn te laten plaatsvinden.

Meer vrijwilligers

Rianne Burgers van Zorggroep Atlant laat weten dat er sinds de eerste bijeenkomst, waar ze vertelde dat zorginstanties eerder kiezen voor begeleiding van vrijwilligers van een hoger mbo-niveau (niveau 3) dan van mensen in de lagere vaardighedenklasse, de eerste zorgvrijwilligers van niveau 1 binnen zijn. De eerste is binnen een jaar geslaagd en mag door naar niveau 3. ,,Dat zijn de kansen. En dat is gewoon prachtig, dat is wat we willen.’’

Ook het ontbreken van een stevige journalistieke aanwezigheid komt ter sprake. Wethouder Johan Kruithof: ,,Ik zou willen dat er een goede lokale pers is die ons in de nek hijgt om ons scherp te houden. Zodat we datgene wat we moeten doen voor de mensen, zo goed mogelijk doen.’’ De initiatiefnemers stemmen hiermee in. Simon Boon: ,,Wij missen in deze regio de journalistieke kant die een kritisch verslag doet en de gebeurtenissen in de stad inhoudelijk volgt. Inhoudelijke journalistiek is van belang voor wat zich in de samenleving ontwikkelt.’’

Studentenproject Brotherwood

In de afgelopen maanden heeft burgerinitiatief Brotherwood zes bijeenkomsten gehouden op verschillende locaties in Apeldoorn over het thema zorg. Studenten Journalistiek van Hogeschool Windesheim deden verslag van deze avonden, de Stentor bood ze een podium.