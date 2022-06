Sluiting ‘drugscafé’ in Apeldoorn ‘ongedaan gemaakt’, burgemeester Heerts woest

MET VIDEOWoedend is hij. Want wie overplakte dit weekend het pamflet op de deur van het gesloten ‘drugscafé’ Friends in Apeldoorn? Voor de politie is het nog gissen, maar burgemeester Ton Heerts veroordeelt de actie nadrukkelijk. Het café stond al langer op de radar van de politie. ,,Er werden geen koekjes verkocht, dat is duidelijk.”