Smeltend asfalt met zout voorkomen in Apeldoorn

VIDEOHet strooien van zout is al bekend uit de koude winters. Maar het gebeurt nu in Apeldoorn óók tijdens de snikhete zomerdagen: ,,We proberen het asfalt te redden.”

De blikken van de mensen op straat spreken deze morgen boekdelen. Een strooiwagen? Met dit weer? En mét een hoop zout op de wagen? ,,Het is in ieder geval weer eens keer wat anders”, zegt Cor de Groot gevat. Hij is de chauffeur van één van de twee strooiwagens die door de gemeente Apeldoorn vrijdagmorgen tot twee keer toe is ingezet om smeltend asfalt te voorkomen.

De strooiwagen van De Groot uit Beekbergen is vrijdagmorgen gevuld met zout en staat bij afvalbedrijf Circulus-Berkel in Apeldoorn klaar voor vertrek. ,,Ik heb vanmorgen om 5 uur al een ronde gedaan. Daar ben ik zo’n 2,5 uur mee bezig geweest. Ik strooi alle kruispunten en nieuwe wegen ten noorden van de spoorlijn. We doen de plekken die het meeste te lijden hebben onder de warmte en waar veel verkeer is.”

Veel potjes

Het is de tweede keer ooit dat De Groot voor een zomerse strooiklus wordt ingezet. ,,Eigenlijk verschilt het weinig met de winter. Nu strooi ik 12 gram per vierkante meter. In de winter gebeurt dat ook. In extremere situaties, zoals bij sneeuw, kan het oplopen tot zo’n 20 gram per vierkante meter. Het is nu nog vrij veel. Vanmorgen bij de eerste ronde ging het om ongeveer 1200 kilo. In potjes is dat best wel veel, haha.”

De inzet van de strooiwagens is niet zonder reden. De asfalttemperaturen kunnen deze dagen enorm stijgen. ,,Op sommige wegen is het wel tussen de 50 en 60 graden”, zegt gladheidcoördinator Dirk Strijk van de gemeente Apeldoorn. ,,Het strooien van zout helpt tegen smeltend asfalt. Het zout trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt zodoende het asfalt. Het kan wel een paar graden schelen. Nu met het zout erop blijft het asfalt redelijk op zijn plek liggen. Anders krijg je wrijving en wordt het asfalt te dun en gaat het verschuiven. Eigenlijk proberen we het asfalt te redden.”

Bandensporen

Ondertussen is De Groot alweer een flink eind op weg tijdens zijn tweede strooironde van de dag. Met het indrukken van knopjes zet hij de machine achter hem aan. Voornamelijk op en bij de kruispunten. In de spiegels is het gestrooide zout ook te bewonderen. ,,Het blijft redelijk liggen. Dat kun je aan de witte randen en de bandensporen zien.”

Ook in andere Nederlandse gemeenten zijn de afgelopen dagen strooiwagens ingezet. Of het de komende periode nog vaker gaat gebeuren in Apeldoorn is lastig te zeggen, volgens Strijk. ,,Dat heeft te maken de temperaturen. Maar deze verkoeling op het asfalt is toch wel uniek. Dit zijn we niet gewend.”