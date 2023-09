SMS-bombardement onder mogelijke getuigen, nog geen verdachte opgepakt zedenincident park Zuidbroek

met video Auto te water in Apeldoorn: twee inzitten­den door brandweer gered

Langs de Matenpoort in Apeldoorn is maandagavond een auto in het Apeldoorns Kanaal terecht gekomen. Omstanders sprongen spontaan in het water om te helpen. Duikers van de brandweer haalden twee mensen uit het voertuig, van wie er een is gereanimeerd.