Snackbar van Robert in Apeldoorn overvallen: ‘Ze hebben alles meegenomen’

Dit bijzondere tafereel doet zich voor als de Charly aan de Arnhemseweg deze woensdag net geopend is. Het is amper een half etmaal na een in meerdere opzichten enerverende avond. Want terwijl Nederland in de ban is van het gijzeldrama in hartje Amsterdam, komt in de snackbar in Apeldoorn-Zuid een man met een mes binnen.