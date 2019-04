Snackondernemer uit Apeldoorn maakt halal-bitterbal

De halal bitterbox van Apeldoorner Turgay Albayrak bevat 48 snacks voor moslims. Vandaag distribueert hij de hartige hapjes over heel Nederland in de hoop dat ze ook bij niet-moslims in de smaak vallen. De eerste smaaktest is positief. Het panel (fotograaf, verslaggever en gast) is verrast door de pittige smaak van de halal snacks bij een kopje thee en een sapje. De kaasrucola van gorgonzola en oude kazen, de mini-sucukandel met kip, knoflook en chili, de kipnugget van kipfilet en de bitterbal van kruidig rundvlees. Vooral de kaasrucola overtreft met een geheel eigen smaak de verwachtingen zodat een lik mosterd of mayo niet eens nodig is.