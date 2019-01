Sneeuwoverlast, auto's in de sloot en snelweg A6 bij Lelystad dicht door gladheid

videoDe sneeuwval leidt in deze regio op meerdere plekken tot problemen. Ernstige ongevallen zijn niet bekend, wel zijn er glijpartijen zoals vanavond op de A1 ter hoogte van Bathmen. Daar raakte een een auto van de weg en belandde in de sloot. De bestuurder kwam met de schrik vrij en kon zelf de wagen verlaten.

Het ongeluk leidde niet tot hinder voor het verkeer, dat niet harder dan 80 kilometer per uur over de snelweg rijdt. Voor de berging van de auto zijn voor veiligheid wel twee rijstroken afgesloten. De derde rijstrook blijft berijdbaar. Volgens de weginspecteur is dit vooralsnog het eerste en enige ongeval op de snelwegen rondom Apeldoorn tot aan knooppunt Azelo. Ook zijn er volgens de berger verder vandaag nauwelijks ernstige aanrijdingen geweest in de politieregio IJsselland. Bij de enkele aanrijdingen die er waren, betrof het blikschade.

Volledig scherm Ongeluk Bathmen © Rens Hulman United

Op de N34 tussen Gramsbergen en Coevorden belandde vanavond ook een voertuig in een sloot. Toen de politie ter plekke kwam, was de bestuurder echter al vertrokken. Alleen de autosleutels lagen nog op de autostoel.

Eerder op de dag liepen de snelwegen in de regio steeds verder vast. Inmiddels is de ergste overlast voorbij. Alleen op de A6 tussen Muiden en Emmeloord zijn er problemen. De A6 is dinsdagavond tussen Lelystad en Lelystad-Noord afgesloten vanwege gladheid bij Lelystad. Het verkeer wordt daar omgeleid.

Waar de hinder lange tijd meeviel op de wegen, ontstonden er in de avondspits duidelijke knelpunten. Op de A1 stond er in feite tussen Barneveld en Lochem een aaneenschakeling van files, bleek uit een overzicht van de ANWB. Inmiddels is dat goeddeels afgenomen, hoewel het hier en daar soms opnieuw opstroopt. Dat geldt ook voor de A50 en A28. De N50 liep uren vast door een geschaarde vrachtwagen, die de afrit Kampen-Zuid versperde.

Vertraging

Syntus Gelderland meldde vanmiddag dat de sneeuw zorgde voor vertraging in de busdiensten. ‘Momenteel hebben we door de sneeuw last van vertragingen van ongeveer 10 tot 15 minuten. Houd rekening met extra reistijd en plan je reis kort van te voren voor actuele reisinformatie.’

Akelig

Een automobilist op de N35 beleefde vanmiddag bij Haarle een akelig moment toen een stuk ijs van het dak van een tegemoetkomende vrachtwagen gleed. Het ijs vernielde de voorruit van zijn auto. De bestuurder liep lichte snijwonden op aan zijn handen.

Ook de Putterweg (N303) in Ermelo viel op: daar gebeurden door de gladheid twee kleine ongevallen kort na elkaar. Terwijl hulpdiensten bij een auto stonden die van de weg was geraakt, gleed aan de overkant een andere auto tegen een hek. Niemand raakte gewond.

Op de N48 tussen Balkbrug en Ommen was er vooral overlast van waaiende sneeuw; die joeg vanaf de open vlaktes over de provinciale weg en zorgde zo voor verminderd zicht.

In de sloot

Het glibberen gaat deze dinsdagavond nog door. Zo belandde in Mastenbroek een vrouw met haar auto in een sloot langs de Kerkwetering. Ze bleef ongedeerd.

Op Twitter meldden treinpassagiers dat er ijs van de bovenleiding viel op de trein tussen Zwolle en Groningen. ,,Doodeng.’’