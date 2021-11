Snel de stad in om te shoppen: ‘Ik vrees dat het voorlopig de laatste keer is’

Hoge hakken, stijlvol gekleed, de lippen gestift. Met kordate pas loopt Banafsha (37) door de drukke binnenstad van Apeldoorn. Tassen vol kleding in haar hand. Ze is op missie, dat is duidelijk. ,,Ik volg het nieuws en houd rekening met strenge maatregelen. Daarom ben ik vandaag speciaal de stad in gegaan om te shoppen. Ik had nog wat kleren nodig en die bestel ik liever niet online. Ik wil het voelen en passen en dat gaat nou eenmaal gemakkelijker in een winkel.”

Drukte in de winkelstraat

Ze is zeker niet de enige die deze donderdagmiddag met hetzelfde idee naar het centrum van Apeldoorn is gekomen. In de Hoofdstraat - de belangrijkste winkelstraat van de stad - is het druk. Schreeuwerige Black Friday reclame met ‘kortingen tot wel 60 procent’ moeten koopjesjagers verleiden naar binnen te stappen. Veel mensen sleuren met volle tassen, maar hun koophonger lijkt nog niet gestild. Alleen aan de enkele passant met een mondkapje op is te zien dat corona nog altijd in ons midden is.