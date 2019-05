Snel eind aan eenrichting in centrum Apeldoorn: ‘Je moet durven zeggen dat iets is mislukt’

Zware crash leidt tot afsluiting A1 Barneveld-Ugchelen, één zwaargewon­de

14:13 De A1 tussen Barneveld en Ugchelen is voorlopig afgesloten als gevolg van een zware crash nabij de afrit Ugchelen. Hierbij is minimaal één persoon zwaargewond geraakt. Dit slachtoffer is met een traumahelikopter afgevoerd.