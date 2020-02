Snel maatregelen na steek- en schietpartij bij sporthal in Apeldoorn: ‘Ideale plek om te dealen’

Update Man die mogelijk al twee weken in apparte­ment Apeldoorn lag, stierf natuurlij­ke dood

3 februari De dode man die vanmiddag werd gevonden in een appartementencomplex aan de Kalverstraat in Apeldoorn blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven. Dat heeft de politie Oost-Nederland bevestigd. Het lichaam heeft vermoedelijk meerdere dagen in een woning in een appartementencomplex gelegen. Buren denken dat het om de bewoner gaat: een man van in de zestig, die op zichzelf leefde.