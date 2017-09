Snelheid A1 omlaag naar 100 km per uur? Commissie wil onderzoek

Het plan om de A1 te verbreden tussen Apeldoorn en Azelo werd voorzien van een wettelijk verplichte milieu effect rapportage. Maar de onafhankelijke Commissie MER, die dergelijke rapportages beoordeelt, is er niet tevreden over. Zo is er niet onderzocht hoe de geluidsoverlast van de A1 voor omwonenden kan worden teruggebracht.

Uit het rapport blijkt wel dat de huidige geluidbelasting langs de A1 erg hoog is en dat door dit project steeds meer mensen last krijgen van het geluid. Dat kan beperkt worden door bijvoorbeeld het toepassen van stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) en het plaatsen van extra geluidschermen of -wallen. Ook het verlagen van de maximum snelheid is een optie. Dat heeft bovendien effect op de verkeersveiligheid en de luchtverontreiniging.