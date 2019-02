Snelheid op A50 tussen Apeldoorn en Arnhem gaat omlaag

Apeldoorn­se filmster Sterre: ‘Ik schrok, mijn hoofd was zó groot’

11:28 Sinds september 2017 speelt Sterre van Woudenberg (18) Nola in de populaire kinderserie Brugklas. In de onlangs uitgebrachte film ‘Brugklas De tijd van m’n leven’ vervult de Apeldoornse zelfs één van de hoofdrollen. Vanmiddag is ze even terug op de plek waar het allemaal begon. Bij Tim Koldenhof Producties aan de Vlijtseweg houdt ze een fanmiddag.