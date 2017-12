Snelheid op Loenenseweg mogelijk naar 60 kilometer per uur

In 2020 staat groot onderhoud op de planning voor het gedeelte tussen Beekbergen en de aansluiting op snelweg A50. De provincie wil bekijken of dat moment kan worden gebruikt om meteen de snelheid naar beneden te stellen.

Op dinsdag 12 december is er een informatiebijeenkomst in dorpscentrum de Hoge Weye aan de Dorpstraat 34 in Beekbergen. Tussen 19.00 en 20.30 uur kunnen belangstellenden binnenlopen en hun mening geven.