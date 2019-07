Snelle bestuurder in auto vol hennepspullen valt door de mand bij lasercontrole in Apeldoorn

De politie controleerde zondagavond tegen 23.25 uur op de Kayersdijk in Apeldoorn. Een bestuurder met 77 km/uur op de teller werd langs de kant van de weg gezet, want op de Kayersdijk is een maximumsnelheid van 50 km/uur toegestaan. Bij de controle vond de politie allerlei spullen in de bestelauto die te gebruiken zijn voor hennepteelt: een kweektent, vierkante plantenbakken, koolstoffilter, tuinaarde en een assimilatielamp.

De bestuurder werd aangehouden en de bestelauto werd in beslag genomen. De bestuurder was daarnaast ook nog in bezit van een hoeveelheid contant geld. De geldbiljetten werden ook in beslag genomen. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.