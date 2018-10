Snelle fietsroute door Apeldoorn met brug over Stadhouderlaan

Het idee voor de brug is nog pril, geeft woordvoerder Kirsten Harleman aan. Toch is het als onderdeel van een 'kansrijke fietsverbinding' opgenomen in een gemeentelijk kaart met fietsroutes. Het idee is dat er een nieuwe fietsroute komt in de binnenstad, die onder meer over het voormalig terrein van Centraal Beheer loopt. Op die manier zou de Nieuwendijk verbonden kunnen worden met de Waterloseweg. De Koning Stadhouderlaan zou daarbij dus overgestoken worden met een brug.