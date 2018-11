Snelle fietsroute toch over spoortracé Apeldoorn-Epe

Berekening minister vliegla­waai Lelystad Airport ‘ondeugde­lijk’, zegt adviesor­gaan

31 oktober De verklaring van minister Cora van Nieuwenhuizen waarom een echt vliegtuig veel meer herrie maakt dan in papieren berekeningen, is ‘ondeugdelijk onderbouwd’. Dat stelt de Regiegroep van de minister, met daarin bewoners en belangengroepen. Het is de volgende kritiek over de toch al fel bekritiseerde ‘laagvliegroutes’ van Lelystad Airport.