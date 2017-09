Snelle hulp voor kind in knel is succesvol

Voor kinderen en jongeren die vastlopen in de zorg kan soms toch snel een oplossing worden gevonden. Een speciaal team in de regio Apeldoorn-Epe-Zutphen-Lochem gaat daarvoor dwars door grenzen tussen de verschillende zorgorganisaties. Die nieuwe aanpak slaat aan.

In het Jeugd FACT Plus-team werken professionals van zeven organisaties samen, met ieder hun eigen vakgebied. Zij hebben de vrijheid om direct met elkaar te overleggen en stappen te zetten. Zonder voorbereidende rapportages, of hindernissen als gescheiden budgetten en verschillende organisatiestructuren. ,,Geen schijven of schotten, geen bureaucratie, maar actie'', zegt GZ-psycholoog Robin Sonjé, die namens GGNet een van de specialisten is.

Het team is bedoeld voor opvoeders die met hun kind tussen wal en schip vallen, of de weg zijn kwijtgeraakt in het aanbod van zorgorganisaties. Soms ziet zelfs een hulpverlener die al bij het gezin betrokken is, even niet meer welke kant het op moet.

Nieuwe diagnose

Het Jeugd FACT Plus-team bekijkt hoe zo'n situatie zo snel mogelijk weer vlot te trekken is. Het stelt niet opnieuw een diagnose, maar gaat meteen aan de slag op basis van de informatie die bekend is. Als de hulp weer goed op de rails staat, draagt het Fact-team de casus over aan reguliere hulpverleners.

Het team ging in april vrij stil van start, maar lijkt nu al het bestaansrecht te hebben bewezen. De inzet was in een jaar 40 gezinnen te helpen; nu al zijn een kleine 20 casussen opgepakt. Bovendien wijst de praktijk uit dat soms met relatief eenvoudig ingrepen als gesprekken, al veel op te lossen is.