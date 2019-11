Sneller bouwen in Ugchelen door besluit van gemeente

Het ontwikkelen van het dorpshart is een langgekoesterde wens, maar stuitte tot dusver op de aanwezigheid van een tankstation met lpg een de Ugchelseweg. Sinds er overeenstemming werd bereikt over het vertrek van dat station is de weg vrij voor nieuwbouw. De verkoop en opslag van lpg werd in september al beëindigd en de eigenaar mag een nieuw tankstation bouwen aan de Laan van Westenenk, in de buurt van voetbalclub Columbia.