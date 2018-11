Snelste elektrische fietser voelt zich niet prettig tussen auto's

Een speed-pedelec kan tot 45 kilometer per uur rijden. Daarom heeft het in de wet de status van bromfiets gekregen. Dat betekent dat de snelle fiets in de bebouwde kom, net als brommers, niet op een fietspad mag.

Camera's

Veel berijders vinden dat niet prettig. De provincie Gelderland voerde op 16 plekken al een uitzondering in; een speciaal bord geeft daar aan dat pedelecs toch op het fietspad mogen. De provincie liet een onderzoeksbureau bekijken hoe dat in de praktijk uitpakt. Daarvoor kregen 31 ervaren pedelec-rijders een 360 graden-actiecamera met GPS. Daarnaast zijn camera's geplaatst en snelheidsmetingen verricht.

Uitwijken

Uit al die registraties blijkt dat speedpedelec-rijders het liefst op het fietspad rijden - en niet alleen op de uitzonderingstrajecten. Ook als het niet is toegestaan, wijken de snelle fietsers uit naar het fietspad.

Veilig

De snelheidsmetingen wijzen uit dat speed-pedelecs binnen de bebouwde kom gemiddeld 33 kilometer per uur rijden. De top van 45 per uur wordt in de praktijk zelden gehaald. ‘Dit bevestigt ons vermoeden dat de speed-pedelec-rijder zijn snelheid niet bepaalt op basis van het technisch vermogen, maar van hoe veilig hij de situatie inschat', aldus de provincie.

Tegenstrijdig