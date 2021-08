Snelweg A1 bezaaid met koffiefilters en kruidenpotjes nadat bus op vouwwagen klapt bij Twello

UPDATE & VIDEOKruidenpotjes, koffiefilters, een vouwwagen die losschoot en file: de ravage was compleet vanochtend op de A1 bij Twello. En dat alles door vermoedelijk een kratje dat op de rijbaan terecht was gekomen.

De snelweg tussen Deventer en Apeldoorn was zelfs even dicht, zodat de rommel opgeruimd kon worden. Verkeer kon maar mondjesmaat via een van de rijbanen richting Apeldoorn.

Koffiefilters

Het ongeval gebeurde in de ochtend, rond 9.30 uur kond de politie alle seinen weer op groen zetten. Agenten lieten weten dat vermoedelijk een kratje van een wagen was gevallen. Daardoor moesten weggebruikers op de rem. Met alle gevolgen van dien: een bus klapte achter de vouwwagen die losschoot. Even later lag de weg bezaaid met koffiefilters en kruidenpotjes die van hun plek waren gevallen.

Geluk bij een ongeluk: voor zover bekend raakte niemand gewond.

Weggebruikers kregen van de ANWB te horen dat ze beter om konden rijden. ‘Je bent sneller via Zwolle over de A35 en A50. Richting Arnhem leiden we om via de A35 en N18.’ Dat advies verviel nadat de weg weer vrij was.

Vertraging

Verkeer dat tijdens het ongeval en vlak erna muurvast stond op de snelweg, kon stapvoets via de vluchtstrook verder, langs de plek van het ongeval. Het overige verkeer moest er korte tijd bij afrit Twello af. Al snel ontstond er een file van 6 kilometer, met een ongeveer een half uur vertraging.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Op de snelweg A1 tussen Deventer en Apeldoorn was veel ravage ontstaan door het ongeluk. © Rens Hulman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.