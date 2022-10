Snelweg A1 bij Apeldoorn heel weekend dicht, omrijden door sloop van ‘brokkelviaduct’

timelapse Zien! Zo schuif je een nieuwe tunnel onder het spoor

Zes uur werk. Te zien in 30 seconden. ProRail en aannemer Hegeman klaarden vorige week een flinke klus aan de Laan van Osseveld in Apeldoorn. Hoe de nieuwe tunnel onder de spoorlijn Apeldoorn - Deventer op de juiste plek werd gelegd is te zien in deze timelaps die ProRail maakte.

25 oktober