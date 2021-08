Snelweg A1 potdicht bij Apeldoorn na ernstig ongeluk

Oldtimers gered uit brandende schuur Brummen: ‘Het belangrijk­ste is dat wij er allemaal nog zijn’

4 augustus De oorzaak van de brand in een schuur in Brummen gistermiddag is volgens de brandweer nog niet bekend. Duidelijk is dat de schuur bij een woonboerderij aan de L.R. Beijnenlaan als verloren beschouwd moet worden. Daarin staan nog twee oldtimers.