Snelweg A50 dicht tussen Apeldoorn en Arnhem

Jeugd weet op eerste avond jeugdhonk in Apeldoorn­se nieuwbouw­wijk Zuidbroek al goed te vinden

Apetrots is ‘ie, Lukas ten Napel (18). Hét gezicht van het jeugdhonk in de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Wat een jaar geleden begon met een oproep voor ‘een dak boven het hoofd voor de jeugd in Zuidbroek’ resulteerde gisteravond in de opening van het jeugdhonk in ontmoetingsplek het Kristal aan de Nijbroekseweg.

6 april