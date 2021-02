Snerpende kettingzagen bij Paleis Het Loo: ‘Tuurlijk raakt dit’

Bij Van Benthem in Apeldoorn zijn de schaatsen niet aan te slepen: ‘Het is een gekkenhuis‘

5 februari Nu het winterweer in aantocht is, is ook de schaatskoorts in ons land gearriveerd. In Apeldoorn heeft schaatsspecialist Jaap van Benthem deze vrijdag de handen vol aan mensen die nog even snel hun schaatsen willen laten slijpen. ,,Vanmiddag komt iemand mij al helpen, want ik kan de drukte niet aan.’’